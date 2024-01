Schlein a Meloni | Risolva i problemi

Leggi su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 17.25 "E' andata al governo per risolvere idegli italiani o per scaricare le responsabilità sugli altri?".Così la segretaria Pdreplica alla premieralla Camera. "Il tetto alle assunzioni nella Sanità è stato introdotto nel 2009. Al governo c'era lei". "E' la regina dei tagli e dell'austerità. Non esiste la destra sociale, è una destra letale" e ieri,"con l'Autonomia avete dato un colpo di grazia alla Sanità. Solidarietà a Repubblica: "attacca stampa, magistratura,sindacati. Avvia la campagna d'Ungheria".