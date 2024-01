Scherma | Grand Prix spada | i 24 convocati dell’Italia per l’evento di Doha

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La stagione internazionale 2024 della, all’interno del mondo della, è pronta a partire con ildi, che si terrà nella capitale del Qatar dal 29 al 31 gennaio prossimi. L’Italia dal canto suo parteciperà alla gara in massa portando in oriente ben 24 elementi, scelti dal commissario tecnico Dario Chiadò e dal suo staff. Di seguito l’elenco dei selezionati, spiccano fra gli altri Rosselle Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio al femminile, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli al maschile. Atletefemminile: Alessandra Bozza, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Mara Navarria, Lucrezia Paulis, Alessia Pizzini, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi. Atleti...

Doha , 24 gen. - (Adnkronos) - Andrà in scena a Doha il primo Grand Prix FIE del 2024 per la spada . In un inedito trittico di giornate d'inizio ... (liberoquotidiano)

Doha , 24 gen. – (Adnkronos) – Andrà in scena a Doha il primo Grand Prix FIE del 2024 per la spada . In un inedito trittico di giornate d?inizio ... (calcioweb.eu)

Doha, 24 gen. - (Adnkronos) - Andrà in scena a Doha il primo Grand Prix FIE del 2024 per la spada. In un inedito trittico di giornate d’inizio settimana, da lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio, in Qatar ...Si apre il World Tour di judo, che inizia dal Portogallo il suo 2024. Da venerdì 26 a domenica 28 gennaio andrà in scena il primo Grand Prix stagionale a Odivelas.Proiezioni, prime visioni, spettacoli e incontri in programma nei cinema cittadini: cosa offre il grande schermo a Como ...