Scaricabarile antiabortista e leghista Fontana scarica su Billi che scarica su Biopoetica

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La Camera, su richiesta del deputato, dà l'autorizzazione a usare una sua sala per un convegno in cui si sostiene che l'aborto non è mai giusto, neanche in caso di stupro. Come al solito nessuno si intesta la responsabilità della scelta: come già successe con No Vax e Forza Nuova