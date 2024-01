Satellite | il piano fa centro Dieci giovani entrano in banca e nelle aziende | Ce l’abbiamo fatta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Ce", 10 ragazzi del, neo software testing, tecnici che vagliano i requisiti dei programmi per computer,inIntesa e in altre importantidel territorio grazie al progetto di InTec. Ieri, l’inaugurazione del nuovo spazio di formazione in via Cimarosa a Pioltello, la periferia difficile che prova a costruirsi un futuro diverso dal passato. In campo, le istituzioni, ospite d’onore il prefetto Claudio Sgaraglia e la sua vice Alessandra Tripodi, grazie alla quale nel 2015 è scoccata la scintilla che ha portato fino alla scuola di tecnologia inclusiva della coop sociale. L’impronta, specializzata nel sostegno a ragazzi fragili e disabili che aiuta a diventare autonomi grazie a un posto di lavoro. Fu lei, da commissaria dopo la caduta ...

"Ce l'abbiamo fatta", 10 ragazzi del Satellite, neo software testing ... La sindaca Ivonne Cosciotti non ha dubbi: "Per tutti è un nuovo inizio".