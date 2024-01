Sarah Ferguson malata | clamoroso | sta per risposare Andrea | cos' è successo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La recente diagnosi di melanoma maligno a, duchessa di York, è piombata come un macigno sulla famiglia reale inglese, già alle prese con i problemi di salute di Kate Middleton e re Carlo. La prima è stata operata all'addome nei giorni scorsi, mentre il sovrano dovrà subire un intervento alla prostata a breve, La 64enne era stata sottoposta a una mastectomia a causa di un cancro al seno sei mesi fa. Più di recente, invece, il suo dermatologo ha deciso di rimuoverle alcuni nei da controllare. E proprio uno di questi purtroppo è risultato essere un melanoma maligno della pelle. Lastarebbe trovando grande conforto nella relazione con il principe. "Ora, dopo il riavvicinamento con il principe, le diagnosi di cancro e l'avanzare dell'età, dovrebbe 'tornare' con il terzogenito della defunta ...

