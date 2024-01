Sanremo | serata cover | i primi nomi Ci sono Gabbani | Nada e La Rappresentante di Lista

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio 2024 – Si scrive 6-10 febbraio si legge:. Sale l’attesa per il settantaquattresimo Festival della canzone italiana condotto, per il quinto anno consecutivo, da Amadeus. Non ancora ufficiali i duetti che si esibiranno sul palco dell’Ariston il 9 febbraio per ladelle, ma alcune indiscrezioni cominciano a trapelare. E tra qualche certezza e alcune suggestioni non mancano idi grandi artisti toscani al fianco dei cantanti in gara. Francesco, Ladie ancorapotrebbero essere tra i presenti. Andando con ordine: Francesco, nato a Carrara, nel 2017 si inginocchiò ai piedi di Fiorella Mannoia, nella finalissima a due, come a chiedere scusa per aver ...