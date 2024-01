Sanremo 2025 | spuntano i nomi dei conduttori dopo Amadeus

Ancora non è iniziato Sanremo 2024 che già si parla dell’edizione 2025 per la quale è spuntato il nome di Cattelan che a Viva Rai 2! nella puntata ... (dilei)

Ancora non è iniziato Sanremo 2024 che già si parla dell’edizione 2025 per la quale è spuntato il nome di Cattelan che a Viva Rai 2! nella puntata ... (dilei)

L'edizione 2024 deve ancora iniziare ma si parla già di quella dell'anno prossimo, senza il direttore artistico e conduttore Amadeus ...Amadeus non condurrà Sanremo 2025. Se non ci saranno altri colpi di scena ovviamente. A rivelarlo è lo stesso presentatore: la proposta di un altro anno alla guida della kermesse è arrivata, però la ...Tanto si è parlato del suo ruolo di conduttore e della possibilità di vederlo in tali vesti anche nel 2025, per il sesto anno consecutivo. La storia di Amadeus con il Festival di Sanremo è ricca di ...