Sanremo 2024 | rumors sui duetti | Negramaro con Malika e Clara con Ivana Spagna

“La storia nasce da un genitore che ha perso due figli, ma è un mix di storie. Non l’ho scritta apposta per Sanremo. Torno qui con le storie che mi hanno raccontato. Riporterò me stesso nel modo che ...Showgirl e ballerina a L'Eredità, Caramba che sorpresa e Domenica in, presentatrice del PrimaFestival per Sanremo 2021: Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus, sì, ma anche molte altre cose.RTL 102.5, insieme a Radio Zeta, sarà a Sanremo per raccontare il 74° festival della canzone italiana. Le trasmissioni in diretta dalla città ligure inizieranno il 5 febbraio, il giorno precedente all ...