Sanremo 2024 | Mr Rain | “Sul palco porto l’eredità di Supereroi”

Beppe Vessicchio non sarà a Sanremo 2024. Lo rivela lui stesso all’Agi, probabilmente con velo d’amarezza ma consapevole che, oggi, la musica è cambiata in maniera radicale. “La vita va avanti”, dice, ...I Negramaro hanno festeggiato i loro 20 anni di carriera, ma manca la ciliegina sulla torta e arriverà a breve: la partecipazione al Festival di Sanremo, la kermesse che li ha fatti conoscere al ...Mentre sul web si rincorre la voce di una possibile ospitata di Francesco Totti al prossimo festival di Sanremo, i fan di Ilary Blasi sono in agitazione per l'imminente uscita del suo libro "Che ...