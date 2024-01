Sanremo 2024 | Angelina Mango | “Non vedo l’ora | sono una bambina che aspetta il Natale”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il festival di? “Lo voglio affrontare con naturalezza, ingenuità ma anche con l’entusiasmo.come unacheil”. Con queste paroleracconta la sua preparazione al debutto sul palco dell’Ariston dove è in gara con il brano ‘La noia’: “Per me è un grandissimo traguardo. Non me l’vo. Non voglio perdermi neanche un minuto di tutta questa paura che comunque è bella. Non”. Dopo il trionfo nella categoria canto nell’edizione 2023 di ‘Amici’, un album certificato d’oro, tormentoni estivi e live, la giovane interprete è considerata tra i favoriti della 74esima edizione del festival della canzone italiana. “All’inizio un pochino sentivo questa ...

festival di sanremo 2024, in tilt il sito per i biglietti Nella mattinata di martedì 23 gennaio è stata inaugurata la vendita dei biglietti per i posti in platea e in galleria al Teatro Ariston per ...Per questo Francesco Totti sta riflettendo in queste ore se accettare o meno l'invito di Amadeus e Fiorello per il Festival di Sanremo. Totti ha ottimi rapporti con entrambi, il retroscena svelato da ...Non si dice no alle cose belle. E per Lorella Cuccarini la chiamata di Amadeus per il suo quinto (e ultimo) Sanremo è una citazione cinematografica: più Blues Brothers che Padrino. È in missione per ...