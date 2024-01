Sanità | Schlein | ' Meloni pensi a liste d' attesa invece di attaccare Repubblica' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Anziché occuparsi dila stampa come sta facendo con, a cui va la nostra solidarietà,dovrebbe occuparsi dei problemi concreti di questo Paese. Noi continueremo a insistere sulla sanità pubblica. Sui territori questa è la prima preoccupazione, soprattutto tra gli anziani che vedonodidi due o tre anni per una visita specialistica". Così Ellyai cronisti alla Camera. "Insistiamo sulla mancanza di personale perchè è assurdo che il governodi abbattere lechiedendo a un personale già stremato di lavorare di più. E insistiamo sullo sblocco delle assunzioni". Quella della destra è "un modo silenzioso per smantellare la sanità pubblica, è a ...