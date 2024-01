Sanità choc | “Ben 1 | 6 milioni di famiglie si impoveriscono per curarsi | è la mortificazione della Costituzione” | denuncia D’Amato Az

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Non che sia una novità ma, sentirlo ogni volta ripetere, è davvero un colpo al cuore: “Il ‘IXX Rapporto del Crea’, indica una forte criticità che, come Azione, abbiamo segnalato da tempo. Quando hai una spesa privata che supera i 40 miliardi, difatti un terzospesa del SSN, e 1,6diche siè il segno di unaCarta costituzionale che parla di cure agli indigenti e tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo”.sul lastrico per: “In Francia investiranno 35 mld, qui si assiste al declino del servizio sanitario nazionale” E’ quanto è tornato are il ConsigliereRegione Lazio, e responsabile Welfare ...