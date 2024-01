Sanchez invia un SMS all’Inter e non solo | sciolto il dubbio al bivio – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)torna protagonista in maglia Inter per un altro successo in Supercoppa Italiana e di conseguenza torna a far parlare di sé anche in chiave calciomercato. Secondo quanto ripreso da Tuttosport, dopo tantissime chiacchiere l’ipotesi addio anticipato non è più tale per il cileno SMS DI MERCATO – I minuti finali di Napoli-Inter in Finalissima di Supercoppa Italiana a Riad (Arabia Saudita) servono ad Alexisperre un messaggio a tutti. Un SMS a tutti gli effetti. Messaggio breve ma carico di significato: “c’è”. L’attaccante cileno, arrivato a una sorta dinella sua carriera, non ha mai avuto l’intenzione di cambiare strada rispetto a quella già intrapresa. Nessun pensero di addio, all’Italia e all’Europa. Anzi. Come confermato dal collega Federico ...