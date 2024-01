San Pietro di Feletto Trafitto al petto dal pesce spada mentre fa surf | Alberto di 34 anni rischia la morte in Indonesia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) SANDI(TREVISO) - Adesso è a casa dei suoi genitori in quel di Sandi, nella piccola frazione di Bagnolo, ma poco più di un mese fa hato la...

Un incendio è scoppiato in un terminal di gas nel porto di Ust-Luga, sul Mar Baltico russo. Lo ha riferito il governatore della regione. Il sito, ... (tpi)

Massima allerta nel distretto Kingisepp, cause ancora ignote Un incendio è divampato nel terminal Novatek , il secondo più grande produttore di gas ... (sbircialanotizia)

Omicidio a Napoli : questa notte gli agenti del commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile sono intervenuti in via dello Scirocco a San Pietro ... (ilmattino)

Omicidio a Napoli : questa notte gli agenti del commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile sono intervenuti in via dello Scirocco a San Pietro ... (ilmessaggero)

Omicidio a Napoli : questa notte gli agenti del commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile sono intervenuti in via dello Scirocco a San Pietro ... (ilmessaggero)

L’INCONTRO. Il Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro apre le porte a tutti i ragazzi interessati alla professione infermieristica, lunedì 29 gennaio, con l’evento «La professione dell’infermiere» ...BARI – Questa mattina l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli e il presidente del Municipio ... si sono recati nel parco Giovanni Paolo II, al San Paolo, in occasione del completamento dei lavori di ...Tutti, o probabilmente i più, ricorderanno le immagini, trasmesse sotto Covid, di Papa Francesco completamente solo mentre cammina in Piazza San Pietro. Una scena commovente, in grado di racchiudere i ...