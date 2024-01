San Gerardo | installata una nuova TAC dotata di intelligenza artificiale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È entrata in funzione nel reparto di Radiologia della Fondazione IRCCS Sandei Tintori una nuovissima apparecchiatura di Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) di ultima generazione,di un modernissimo sistema di ricostruzione di immagini basato sull’(AI). “Si tratta di un’apparecchiatura di tomografia computerizzata totalmente digitalizzata da 128 stratidi un pannello ...

Terra sannita, terra di magia, di incantamenti e malìe, di janare e streghe. E la memoria ci riporta ad epoche non troppo lontane, in cui la ... (247.libero)

L’appello diffuso sui social dalla fidanzata di un 36enne rimasto gravemente ferito dopo una caduta in montagna ...La fidanzata di un escursionista ferito lancia un appello per trovare il compagno di avventura coinvolto nell'incidente sul Grignone ...Una volta recuperato è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Il 36enne si trova tutt'ora nel reparto di Neurorianimazione. L'allarme che ha fatto scattare la macchina dei ...