Samsung Galaxy Z Fold 6 | potrebbe arrivarne una versione economica

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il colosso di Seul ha avuto il sopravvento nel mercato degli smartphone pieghevoli dal 2019. Mentre nei primi anni dal lancio delha dominato in modo assoluto il mercato dei pieghevoli, ora i brand cinesi hanno iniziato a farsi strada nel segmento. In effetti, alcuni credono che la gammaZ non sia più la migliore, e che Honor Magic V2 e OnePlus Open siano telefoni superiori. Per porre rimedio a questa situazione, il produttore asiatico sta cercando di trovare un paio di soluzioni e una di queste prevede il lancio di unapiùdel dispositivo. Nel corso degli anni, ci sono state segnalazioni dell’azienda sudcoreano sul lancio di versioni più economiche deiZ Flip e Z. ...