Sampdoria | Askildsen vicino all'addio | va in Turchia

La Sampdoria è alla caccia di un difensore centrale, ma come noto i movimenti blucerchiati sono complicati dalla situazione del club,... (calciomercato)

Sampdoria - Askildsen in pole per la maglia da titolare. De Luca opzione offensiva

Sabato, per la partita con il Modena, la Sampdoria dovrà fare a meno di Valerio Verre squalificato. Per sostituirlo in questi giorni... (calciomercato)