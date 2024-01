Samoa Joe annunciato per lo show di stanotte

Leggi su aewuniverse

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) All Elite Wrestling ha annunciato su X che Samoa Joe sarà presente questa notte a AEW Dynamite. La settimana scorsa, Joe ha difeso il titolo contro Hook nel main event dello show finendo inevitabilmente sotto i riflettori di Adam Page e Swerve Strickland. TONIGHTWednesday Night #AEWDynamite8pm ET / 7pm CT on @TBSNetworkWe'll hear from #AEW World Champion @Joe, LIVE Tonight!Last Wednesday, Joe retained the Championship in an intense main event! What comes next for the Champ?Find out TONIGHT on TBS, LIVE on @AEWonTV! pic.twitter.com/H0tdmK0kLc— All Elite Wrestling (@AEW) January 24, 2024