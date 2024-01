Sallusti vs Berlinguer | “Lei si dichiara anticomunista?” | “Fai sempre domande sgradevoli”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si è (ri)acceso il dibattito tra Biancae Alessandro. Nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca, il direttore de Il Giornale ha punzecchiato la conduttrice e Gad Lerner, chiedendo loro se si considerano ‘anticomunisti’. “Siccome c’è una risoluzione della Commissione europea, che equipara il nazifascismo al comunismo, io chiedo ufficialmente a Biancae a Gad Lerner se sino anticomunisti“, ha domandato, che si è visto ricevere come risposta un secco ‘no’ da parte del saggista del Fatto. Più ‘vivace’, invece, la replica della giornalista, che ha detto di non sottrarsi ache la riguardano in prima persona: “A parte che io sono la conduttrice. Dopo di che, l’anticomunismo… Io dico che i comunisti italiani… Vabbè ma lui fa ...

Basta una do manda per far stizzire la gauche caviar italiana. Alessandro Sallusti a È sempre Cartabianca ricorda la risoluzione che equipara ... (ilgiornale)

L'ultimo è stato Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca ha mandato in tilt la conduttrice con una semplice domanda. "Siccome c’è una ...Ma se le cose stanno così, come fa Giovanni Sallusti a rimpiangere i comunisti ... la politica come rampa di lancio verso l'Isola dei famosi, Jovanotti al posto di Berlinguer, una grande chiesa da Che ...Il talk show condotto da Bianca Berlinguer ha visto nuovamente contrapposti la padrona di casa con il suo ospite in collegamento, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Quest'ultimo, ...