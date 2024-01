Salerno | stop transito selvaggio | via Porta Elina Ztl

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il Comune diha fatto partire da ieri – come riil quotidiano Il Mattino – la sperimentazione di un mese per il nuovo varco della Zona a traffico limitato su via. Le prime multe scatteranno dal 22 febbraio. Ma nel primo giorno già dieci transiti contromano pericolosi segnalati dalle telecamere. Segui ZON.IT su Google News.

AGI - Dalle 8 di questa mattina, è sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Salerno - Nocera Inferiore, via Cava de' Tirreni, per un ... (agi)

Colloqui fitti tra la dirigenza del Toro e quella della Salernitana; nel breve l'interesse di Cairo per il centrale classe 2000 Lovato che dovrebbe rimpiazzare Zima nella rosa di Juric. Per ...Stampa Il Comune di Salerno ha fatto partire da ieri la sperimentazione di un mese per il nuovo varco della Zona a traffico limitato su via Elina. Le prime multe – come riporta il quotidiano “Il Matti ...Il provvedimento emanato dal Tribunale di Salerno fa seguito a indagini approfondite sul furto, avvenuto nel marzo 2023 ...