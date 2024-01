Salernitana vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I granata hanno un bisogno disperato di punti per continuare a credere nella salvezza, ma anche i giallorossi hanno lo stesso obiettivo per sperare in una rimonta in chiave quarto posto.Vssi giocherà lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio ArechiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono ancora fanalino di coda del torneo con 12 punti e una salvezza che dista sei lunghezze. La squadra di Inzaghi è reduce da tre sconfitte consecutive nelle ultime cinque uscite, il che compromette sempre di più la permanenza nella massima categoria I giallorossi sono reduci dalla prima vittoria ottenuta sotto la gestione del neo tecnico DE Rossi, subentrato a Mourinho. L’obiettivo rimane ...