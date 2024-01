Salento | c' è un nuovo collaboratore di giustizia | tremano i clan Scu

TREPUZZI (Lecce) – Prosegue la rassegna Ci vuole un fiore – famiglie a teatro promossa da Factory Compagnia Transadriatica nel progetto Teatri del nord Salento ... per dar voce a nuove versioni della ...BRINDISI - C'è un nuovo collaboratore di giustizia che potrebbe svelare ... ha svelato l'esistenza di due presunti gruppi impegnati in traffici di droga nel nord Salento. Il gip, Sergio Tosi del ...Per l'innovativo materiale i ricercatori guidati da Marco Cinquino, di Cnr-Nanotec e Università del Salento, hanno utilizzato la perovskite ... La richiesta di brevetto per il nuovo materiale, il cui ...