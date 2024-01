“Sai | mi ha detto questa cosa” Grande Fratello | dopo il faccia a faccia con Mirko | Greta lo spiffera a Letizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sono sei i concorrenti finiti nomination nella 32esima puntata del ““, in onda martedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5. Nel corso della serata, è stato Federico Massaro a uscire sconfitto dal televoto che lo vedeva protagonista insieme a Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Il modello è al televoto eliminatorio che porterà uno dei concorrenti a lasciare la Casa nella puntata in programma per lunedì 29 gennaio. Durante la puntata di martedì è arrivato anche iltrache ha messo la parola fine alla loro storia. Alfonso Signorini ha mandato i due in mistery eha esordito: “Sono molto felice di vederti, grazie per le belle parole che haie sono molto felice ...