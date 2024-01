Sacile Auto in fiamme di fronte all' ospedale | il conducente con ustioni diffuse | è gravissimo

SACILE. Si è cosparso di liquido infiammabile, è salito a bordo dell’auto, parcheggiata a in via Ettoreo, di fronte all’ingresso dell’ospedale di Sacile, e si è dato fuoco. È successo martedì 23 ...PORDENONE - L'auto ha preso fuoco, un uomo è rimasto gravemente ferito. Nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio, un uomo stava guidando lungo via Ettoreo a Sacile quando la sua auto ...Due persone che si trovavano in zona hanno prestato i primi soccorsi: «Siamo entrati in ospedale a prendere gli estintori e abbiamo cercato di soccorrerlo» ...