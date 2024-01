Ryanair | a Reggio Calabria e Trieste nuove basi | più voli in Italia e tariffe in calo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)punta sempre di più sul mercatono: “Apriremo due: a, evento storico, e. In estate lanceremo setterotte da Fiumicino e Ciampino e dieci da Malpensa e Orio al Serio“.arriva a: tutte le novità dei prossimi mesi A confermarlo in un’intervista a ‘La Repubblica’ è l’ad della compagnia aerea Michael O’Leary che annuncia anche una riduzione dei prezzi dei biglietti: “La prossima estate i nostri biglietti costeranno il 4 o 5% meno”, “tutti i nuovihannoche partono da 29 euro, confido anche da 14 e 19. Chi prenota per primo paga di meno; chi compra più tardi può pagare anche ...

Presto ci saranno due nuove basi in Italia per Ryanair , una a Trieste e una a Reggio Calabria . La notizia è emersa in vista di un prossimo viaggio ... (tg24.sky)

a Reggio Calabria, evento storico, e Trieste. In estate lanceremo sette nuove rotte da Fiumicino e Ciampino e dieci, da Malpensa e Orio al Serio». A dirlo Michael O’ Leary, ad del gruppo Ryanair, in ...“Ryanair mette base all’Aeroporto dello Stretto ... e ragionati processi programmatici potrà servire da punto di ripresa e di riscatto per Reggio ed il suo comprensorio metropolitano”.Ryanair aprirà due nuove basi in Italia, una a Trieste e una a Reggio Calabria. Lo si è appreso ieri, in vista di un prossimo viaggio dell’amministratore delegato della compagnia Michael O’ Leary ...