Ryanair | a Reggio Calabria e Trieste nuove basi | più voli in Italia e tariffe in calo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) –punta sempre di più sul mercatono. “Apriremo due: a, evento storico, e. In estate lanceremo setterotte da Fiumicino e Ciampino e dieci da Malpensa e Orio al Serio”. A confermarlo in un’intervista a ‘La Repubblica’ è l’ad della compagnia aerea Michael O’Leary che annuncia anche una riduzione dei prezzi dei biglietti: “La prossima estate i nostri biglietti costeranno il 4 o 5% meno”, “tutti i nuovihannoche partono da 29 euro, confido anche da 14 e 19. Chi prenota per primo paga di meno; chi compra più tardi può pagare anche 200 euro. Non vendiamo scatolette di cibo per cani a prezzo fisso: 3 euro. Vendiamo biglietti dal prezzo ...