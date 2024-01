Romero | ‘Ho chiesto al Milan di giocare di più | grato per la proposta dell’Almeria’|Mercato

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 2024-01-24 20:04:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Lukariparte dall’Almeria. L’attaccante classe 2004 ha salutato ilnegli scorsi giorni per trasferirsi in Spagna, un ritorno per lui dopo la prima esperienza al Maiorca che aveva preceduto il passaggio alla Lazio. PRIME PAROLE –si presenta e dalla Spagna arrivano le prime parole del giovane argentino: “Proverò a dare una mano con tutto quello che posso quando sono in campo e cerco di godermi questa esperienza. Ho giocato in squadre dove c’è pressione, quindi sono preparato per qualunque cosa accada. Sono soddisfatto del mio ritorno in Spagna, quando giocavo nel Maiorca ero ancora un bambino”. L’ADDIO ALE IL BOCA –parla poi della decisione di ...