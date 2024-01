Roma | trovato 23enne impiccato nel parco

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Choc stamattina neldegli Acquedotti a. Una passante alle 7 e 30 ha visto, nell’area protetta all’altezza della chiesa di San Policarpo un giovanee ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitate diverse auto della Polizia del Commissariato Tuscolano che hanno identificato il ragazzo. Si tratta di undel Bangladesh. La salma è stata affidata al medico necroscopo per le indagini del caso. Ora gli agenti, coordinati nelle attività di indagine dalla Procura della Repubblica, sono chiamati a scavare nella vita delper verificare le cause dell’accaduto. Sgomento tra i passanti e i residenti che hanno assistito alle operazioni svolte dal personale di Polizia di Stato intervenuto per svolgere i rilievi sul posto, ascoltare la testimone che ha ...

