Roma | rapina gruppo di ragazzi arrestato 25enne

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CRONACA DI– Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati ad arrestare un cittadino romeno di 25 anni gravemente indiziato dei reati di estorsione e. I poliziotti, su segnalazione della Sala Operativa, si sono recati in Piazza del Popolo, dove undiaveva subito una. Giunti immediatamente, gli agenti hanno appreso dai giovani che, poco prima, un uomo con accento straniero li aveva seguiti su via del Corso chiedendogli del denaro ripetutamente, dicendo che era stato per diversi anni in galera e che praticava arti marziali miste. I, impauriti, hanno consegnato all’uomo la somma di 5 euro, ma non soddisfatto ha costretto uno di loro a prelevare al bancomat ulteriore denaro pari a 10 euro. A questo punto i giovani, ancora ...