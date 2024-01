Roma | nessuna penale per l’assenza di Dybala contro l’Al-Shabab

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nonostantedi Paulo, lanon dovrà pagareall’organizzazione che si è presa in carico l’amichevolein programma oggi pomeriggio. Secondo quanto riportano i media giallorossi, il contratto firmato con gli organizzatori del match dalla società non prevede alcunarelativa aldi, così come di qualunque altro calciatore. SportFace.

Derby. Una parola che blocca la città. Lazio e Roma si giocano il passaggio in semifinale di Coppa Italia in una gara senza nessuna possibilità ... (ilmessaggero)

Numerosi rumours in merito secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore “La presenza dei club italiani a Riyadh per la Supercoppa e per l’amichevole che ... (sbircialanotizia)

Roma, le ultime notizie su Dybala: nessuna penale legata all’attaccante giallorosso E’ iniziata bene l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, con il successo in campionato contro il ...ROMA. «Elly, hai deciso Ti candidi». Questa sera, durante la riunione della segreteria Pd, qualcuno si farà coraggio e chiederà a Schlein di chiarire le sue intenzioni rispetto alla corsa per le ...Antonio Monda - scrittore, docente di cinema presso la New York University e per molti anni direttore artistico della Festa del Cinema di Roma – commenta con HuffPost ... all’epoca nessuna nomination ...