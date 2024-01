Roma | ‘con te non torno’ | lui le mette le mani al collo e la colpisce in volto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Fontana di Trevi è stata teatro di un’aggressione qualche sera fa che poteva avere conseguenze più serie se non fosse stato per l’intervento degli agenti della Polizia locale del I gruppo Centro storico diCapitale. Polizia locale ferma un 35enne che picchia la ex (ilcorrieredellacitta.com)Prende la donna alpoi lainI caschi bianchi si sono trovati di fronte a un uomo che prima ha preso aluna donna poi l’ha colpita in. Gli agenti non hanno tentennato un secondo si sono precipitati in aiuto della donna, riuscendo in breve a fermare il malintenzionato. Solo in un secondo momento sono riusciti a ricostruire la vicenda e stabilire quali fossero state le cause dell’accaduto. La rabbia era scaturita dal rifiuto della donna di tornare col 35enne I due ...