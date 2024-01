Roma | colpi di pistola contro un’abitazione a Case Rosse

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)diin zona, alla periferia di. Diversi proiettili sono stati esplosila porta di ingresso diin via Cercepiccola in quello che sembrerebbe un avvertimento. E’ successo nella tarda serata di martedì 23 gennaio 2024. Andiamo a vedere insieme cosa è successo entrando più nel dettaglio.– ilcorrieredellacitta.comCosa è successo amartedì 23 gennaio 2024 Due delle pallottole sono penetrate in casa, ma non hanno ferito i residenti. Sul posto, a, dopo la segnalazione al 112, i carabinieri di Settecamini e i colleghi della compagnia di Tivoli. Sono in corso le indagini per far luce su quanto accaduto. Il precedente....

Spari nella notte a Roma, nella zona della periferia est. Intorno alle 23:30 ignoti hanno esploso due colpi di pistola contro il portone di un appartamento in zona Case Rosse, in via Cercepiccola. Lì ...I carabinieri hanno individuato gli autori di due colpi, di cui uno non riuscito, messi a segno nei giorni scorsi in una pizzeria e in una farmacia. Per loro è scattata la denuncia A Capoterra, i ...Stamattina il giocatore è atteso a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto, poi si metterà a disposizione del tecnico toscano. Il centrocampista potrebbe ritagliarsi uno spazio nel corso ...