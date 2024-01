Roma-Bayern Monaco | Champions League femminile | tv | formazioni | pronostici

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)è una partita del quinto turno dei gironi die si gioca mercoledì alle 18:45. Dove vederla,Per rimanere in corsa e cercare di giocarsi il passaggio del turno contro l’Ajax, la prossima settimana, ladi Alessandro Spugna contro ilin casa deve vincere. Beh, per meglio dire: potrebbe bastare anche il pareggio ma negli ultimi 90 minuti la squadra non sarebbe padrona del proprio destino. Quindi sarebbe meglio prendersi i tre punti. Manuela Giugliano (Lapresse) – Ilveggente.itDopo un avvio entusiasmante le giallorosse hanno perso entrambi gli incontri contro il Psg: e questa ha messo in salita una classifica che ad un certo punto sorrideva, eccome. ...

