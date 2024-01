Roma | accordo a sorpresa con Angelino | lo spagnolo è a un passo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lasta per piazzare un colpo adel Lipsia infatti è a undal club giallorosso. Nelle ultime ore Pinto aveva...

Ecco le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della gara tra il Milan e la Roma in quel di San Siro Stefano Pioli , allenatore ... (calcionews24)

Si allontana anche Caglar Soyuncu , attualmente all' Atletico Madrid ma in cerca di una nuova sistemazione a causa del poco spazio concessogli... (calciomercato)

Politano ha accettato il rinnovo con il Napoli, stipendio aumentato e nuova scadenza nel 2026. Respinte le offerte dall’Arabia Saudita. Non ci sono ... (napolipiu)

La Roma pronta a chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia. Angelino è in uscita dal Galatasaray ...La Roma vuole rinforzare la fascia sinistra e ha individuato il profilo giusto nell'ex Manchester City e Lipsia Angeliño. Per lo spagnolo, i giallorossi si ono avvicinati e contano di chiudere la ...Sembra avvicinarsi il secondo colpo della sessione invernale di mercato della Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino sinistro del Lipsia Angelino potrebbe sbarcare presto ...