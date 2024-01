Rocchi ha detto a Rapuano parole che non erano complimenti Ha ammesso l’errore di designazione

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) . Lo scrive il Corriere dello Sport. Arbitraggio poco intelligente La direzione dinella finale di Supercoppa italiana, pressappochista e di poca intelligenza arbitrale, ha avuto un effetto domino clamoroso. In un colpo solo ha: a) rimesso gli arbitri di serie A nella bufera, che solo una settimana fa la conferenza stampa diaveva provato a mitigare; b) creato diversi problemi al suo designatore, che già lunedì sera all’Al-Awwal Park di Riyad non era affatto contento (le primedial suo arbitro non sarebbero state propriamente un complimento); c) riacceso il fuoco della battaglia politica interna che sta dilaniando la categoria, quest’ultimo forse il primo male degli arbitri in questa fase della loro storia; d) irritato non solo la Lega (cioè le società, basta ricordare la sottile e ...