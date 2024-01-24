Rizespor-Trabzonspor giovedì 25 gennaio 2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Geçen hafta itibariyle 60 dakika dengeli ve kontrollü oyun vardi. 3 gün süreç toparlanma ile hazirlandik. Rizespor ligimizin bu sene çikis yapan takimi. Analizlerde, her konu basligindan var. Çözüm ...Iste detaylar... Talipleri artiyor! Abdülkadir Ömür için teklif yagiyor Talipleri artiyor! Abdülkadir Ömür için teklif yagiyor Trabzonspor'da kadro disi kalan Abdülkadir Ömür için transferde hareketli ...Bu sonuçla Samsunspor, Kayserispor’u 2-0 maglup ederken, Karadeniz ekibi çikisini sürdürmeye devam etti. Kayserispor ise ligde çiktigi son 8 maçin 8’ini de kaybetmis oldu. Fenerbahçe Beko – Virtus Bol ...