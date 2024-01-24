Rizespor-Trabzonspor giovedì 25 gennaio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasinda persembe günü Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karsi karsiya gelecek.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avci, Rizespor karsilasmasi öncesi oyuncularini uyardi. Abdullah Avci, oyuncularindan Galatasaray yenilgisini geride birakmalarini ve tamamen Çaykur Rize maçina ...Trendyol Süper Lig ’in 22.hafta müsabakasinda yarin Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karsi karsiya gelecek. Karadeniz derbisi Rizespor’un maçlarini oynadigi Çaykur Didi Stadi'nda saat 20.00'da ...