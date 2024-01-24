Rizespor-Trabzonspor (giovedì 25 gennaio 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 24 gennaio 2024) Fermate entrambe nell’ultimo turno Rizespor e Trabzonspor infiammano la lotta per il terzo posto in questa sfida valevole per il ventiduesimo turno di Superlig turca. La squadra di Palut è caduta per la terza volta nelle ultime 4 gare contro l’Alanyaspor, rimontata nel finale dopo essere passata in vantaggio ad inizio secondo tempo con un gol di Varesanovic. La squadra di Avci si è piegata InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting
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Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Rize'ye konuk olacak Trendyol Süper Lig'in 22. haftasinda persembe günü Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karsi karsiya gelecek. Abdullah Avci: "Galatasaray'i unutun" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avci, Rizespor karsilasmasi öncesi oyuncularini uyardi. Abdullah Avci, oyuncularindan Galatasaray yenilgisini geride birakmalarini ve tamamen Çaykur Rize maçina ... Trendyol Süper Lig’de Karadeniz derbisi: Çaykur Rizespor ile Trabzonspor kozlarini paylasacak Trendyol Süper Lig ’in 22.hafta müsabakasinda yarin Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karsi karsiya gelecek. Karadeniz derbisi Rizespor’un maçlarini oynadigi Çaykur Didi Stadi'nda saat 20.00'da ...
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