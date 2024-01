Riva | Spalletti | ' un eroe che non voleva i riflettori'

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Eroi comenon smetteranno mai di esserci vicini: lui aveva questa grande qualità di essere umile e perbene. Aveva la caratteristica di essere un protagonista senza voler attrarre isu di sè. Per lui erano importanti i suoi cari, gli amici. Emblematico il comportamento dopo la vittoria del mondiale: lui si eclissa per lasciare la luce agli altri". Lo ha detto il ct della Nazionale Luciano, in visita con una delegazione azzurra alla camera ardente allestita alla Domus per Rombo di Tuono. "Il soprannome - ha aggiunto - dice molto: il suo tiro e il suo valore morale facevano più rumore delle sue parole".