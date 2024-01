Ritrovamento reperti in zona Pietà | il Pd | “Speriamo che stavolta si indaghi”

Leggi su anteprima24

Di seguito nota stampa del gruppo del Partito Democratico al comune di Benevento "E' delle scorse ore la notizia deldi due importantiarcheologici avvenuto nel corso dei lavori di ristrutturazione della scuoladi via dei Mulini. L'ennesima dimostrazione dello straordinario patrimonio di cui Benevento dispone nel suo sottosuolo. L'auspicio è che questa volta, contrariamente a quanto accaduto per piazza Cardinal Pacca in occasione dei lavori Pics, Comune e Soprintendenza vogliano indagare a fondo per comprendere se e come valorizzare quanto emerso dal sottosuolo della scuola. Anche per questo invitiamo già da ora l'amministrazione a capire come muoversi considerati gli inevitabili disagi per gli studenti che il blocco dei lavori comporterà".