Riforma 118 | Ddl in Commissione Senato

Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) - Potrebbe essere la volta buona per la riforma del 118. In Commissione Sanità del Senato è stato ripresentato, da Mariolina Castellone (M5S) insieme al presidente Franco Zaffini (FdI), il tema della riforma del sistema previdenza-urgenza 118, un tema che come forza politica abbiamo già messo nella scorsa legislatura al centro dell'agenda politica, perché riteniamo importante.