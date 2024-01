Riassunto | Bloomreach mette il turbo all’innovazione nel campo dell’IA con l’acquisizione di Radiance Commerce

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) MOUNTAIN VIEW, California–(BUSINESS WIRE)– Il know-how offerto dafaciliterà specificamente i progressi diClarity ™, uno strumento per lo shopping conversazionale che offre competenza alla scala necessaria in relazione ai prodotti paragonabile a quella umana, annunciato in occasione dell’evento Edge Summit organizzato danel 2023. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Michelle DeMaioComunicazioni aziendalimichelle.demaio@.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .