Rescaldina | niente falò della Gioeubia

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gennaio 2024 – Salta anche il tradizionaleGioeübia a. Il comune ha escluso la possibilità di rilasciare “autorizzazioni per itradizionali e in generale per le combustioni all’aperto, anche solo relativamente a residui vegetali, in particolare nei periodi invernali”. L'amministrazione comunale, come comunicato a Pro Loco, informa che "quest'anno non sarà effettuato il tradizionaleGiobia. Regione Lombardia, in risposta al quesito di alcuni sindaci lombardi, ha infatti chiarito che non possono essere autorizzate o effettuate accensioni diin occasione di ricorrenzatradizione. La disciplina regionale, inoltre, è intervenuta specificamente con ...