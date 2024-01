Repubblica fa la vittima sugli attacchi di Meloni | fate ridere

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Zuppa di Porro.che fa laè come una vignetta di Fantin, fa. Belpi li spernacchia sulla Verità. Sì all’autonomia, favolosoil Domani: medici e sanità sarà fuga dal Sud. L’orrore degli ostaggi a gaza, non fa notizia, coe la morte di 24 israeliani militari: Ferrara ci spiega perchè. La follia europea contro Ita e la sua fusione con Lufthansa. India borsa superstar. Lavale il 4 per cento alle europee dice il Mess e Gualtero sidaco pizzardone per Tempo con fervorino contro Fleximan di Cazzullo (eduotoriale). effetto mar rosso si prezzi. Il libro di Giovanni sallusti con prefazione Ferrara superstar oggi sui giornali #rassegnastampa24gen24 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Oggi in commissione Affari costituzionali della Camera verrà discussa la proposta di legge per la revoca della più alta onorificenza ...Repubblica e la sinistra contro Giorgia Meloni ... mentre +Europa interverrà sui risarcimenti ai familiari delle vittime delle stragi naziste. Per quanto riguarda la maggioranza, Fratelli d’Italia ...Il Senato della Repubblica ha approvato nelle scorse ore il Decreto Legge ... Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti: state attenti, state ...