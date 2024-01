Reddito di cittadinanza | denunciati 73 ‘furbetti’ in Sicilia

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 La Guardia di Finanza ha denunciato 73 persone, residenti principalmente nei Comuni di Gela e Niscemi, che hanno percepito indebitamente ildi. I controlli hanno permesso di rilevare diverse irregolarità e falsità attestate nelle richieste rivolte all’Inps. In particolare, tra gli individui segnalati alla Procura di Gela emergono individui provenienti da paesi al di fuori della Comunità Europea e privi del requisito di soggiorno minimo nel territorio nazionale. Si tratta di cittadini che hanno dichiarato di essere senza lavoro, ma che in realtà operavano in maniera non regolare, e individui con precedenti penali, inclusi reati legati alla criminalità organizzata. Le attività investigative, focalizzate sul monitoraggio delle somme erogate, hanno concluso con la determinazione di fondi ...