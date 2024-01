Recruiting turismo Selezioni aperte

Icon Collection, società del Gruppo Ficcanterri, cerca 200 figure professionali per i propri hotel in Toscana. Il Recruiting Day si terrà il 31 gennaio per selezionare personale per cucina, sala e bar ...Il Recruiting Day si terrà il 31 gennaio per selezionare personale per cucina, sala e bar, reception e housekeeping. Candidature a [email protected]. In arrivo con Icon Collection centinaia di ...JESOLO - «Il lavoratore va fidelizzato: le aziende devono avviare azioni concrete per sostenere l'occupazione». Difficoltà ad assumere personale stagionale, il dibattito ormai è esploso. Anche ...