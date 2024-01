Re Carlo è in ospedale | arriva la testimonianza di Camilla | come sta davvero il sovrano

Leggi su cityrumors

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La regina consorte pizzicata dai cronisti all’uscita dall’ha parlato delle sue condizioni, da giorni tiene tutti col fiato sospeso Prima il ricovero di Kate Middleton per un’operazione all’addome, poi quello di ReIII. In ansia i sudditi britannici per le condizioni sia delche della principessa del Galles. Soprattutto per il primo, considerata l’età e la posizione che ricopre; cominciano già a circolare voci su un’eventuale abdicazione in favore dell’erede al trono, il figlio William. Il 75enne invece pare non abbia alcuna intenzione di mollare, anzi ha deciso di curarsi soprattutto per condurre i propri impegni da reale senza alcun tipo di problema. E’ stata la regina consortea parlare delle condizioni di reIII dopo il ricovero in...