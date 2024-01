Rally Montecarlo 2024 | Ogier a caccia del decimo sigillo nel Principato Comincia la sfida a tre per il titolo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il grande spettacolo del WRC sta per rire. Questa settimana (dallo shakedown odierno alla Power Stage domenicale) va in scena infatti la 92ma edizione deldicome opening stagionale del Mondiale. L’evento delrappresenta il primo dei 13 appuntamenti previsti nel calendario del campionato. In assenza del fenomeno finlandese Kalle Rovanpera, che ha deciso di prendere parte solamente ad alcune tappe della stagione dopo aver conquistato gli ultimi due titoli iridati consecutivi, entra subito nel vivo laa tre per il Mondiale tra il gallese Elfyn Evans con la Toyota GR Yaris1, il belga Thierry Neuville e l’estone Ott Tanak con la Hyundai i20 N1. Questo sarà il terzetto che verosimilmente si giocherà ...

Ci sarà anche Piacenza all'imminente via - previsto per il weekend - nel Mondiale Rally WRC2 che scatta da MonteCarlo. Si tratta del navigatore piacentino Luca Guglielmetti, che farà coppia con il ...