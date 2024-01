Raid anglo-americano su postazioni Houthi Londra | Non è finita L’Iran minaccia ancora

Si è tenuto nella notte del 13 gennaio, alle 3.45 ora di Sana’a (in Italia 1.45), un nuovo attacco da parte degli Stati Uniti contro una postazione ... (ilgiornaleditalia)

Ma Stati Uniti e Gran Bretagna non vogliono mollare la presa sugli Houthi e la scorsa notte hanno organizzato un altro raid in Yemen bombardando duramente le postazioni dei miliziani. Un attacco ...Mar Rosso, nuovo attacco degli Stati Uniti contro gli Houthi. Ottavo raid di Stati Uniti e il Regno Unito in poco più di dieci giorni contro obiettivi Houthi nello Yemen. A quanto ...Nelle ultime ore "18 attacchi aerei" hanno colpito il territorio yemenita, Sana'a e l'area intorno alla capitale ...