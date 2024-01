Ragazzini raggirati con soldi falsi | truffa all’interno del luna park

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pietrasanta (Lucca), 24 gennaio 2024 – “Scusa, hai da cambiare queste due banconote da dieci euro con una da venti?". Una persona adulta avrebbe subito fiutato l’inganno. In genere funziona al contrario: si chiede di cambiare una banconota con tagli più piccoli oppure in moneta, come avviene con i parcheggi. Per questo itori in questione hanno preso di mira iche si stavano divertendo aldella Pesa passando da una giostra all’altra. In certi casi rinnovando la richiesta anche in piazza Matteotti, dopo averli seguiti. Almeno per ora facendola franca, sempre che le telecamere non consentano di individuarli. È successo domenica pomeriggio sicuramente in tre casi, con le mamme infuriate che hanno subito segnalato il caso alle forze dell’ordine oltre ad avvisare amici e parenti sia a voce che sui ...