Ragazze costrette a fare sesso in cambio di acqua | il sextortion in Kenya

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le donne e leche vivono nella baraccopoli di Kibera, in(la più grande dell’Africa), spesso si vedonoa barattare ilcon il ben più prezioso, l’. Kibera si trova infatti in una delle zone della capitale Nairobi colpite da maggiore siccità e trovarenon è affatto semplice. “Vivo qui nella baraccopoli di Kibera da più di 10 anni, l’è il nostro problema più grande, non abbiamo condutture idriche”, ha detto Caroline Munyoki (nome fittizio). “Ci sono tanti ‘intermediari dell’’ che rappresentano un vero problema per noi”. Sono questi ‘intermediari dell’’, infatti, che costringono le(spesso giovanissime) ad avere rapporti sessuali. La stessa figlia di Munyoki ...